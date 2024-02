Intervistato da Centro Suono Sport 101.5, Radja Nainggolan non ha nascosto il suo dispiacere per aver dovuto dare l'addio alla Roma nell'estate 2018, quella in cui raggiunse l'Inter di Luciano Spalletti, per una questione personale con l'allora direttore sportivo: "Diverse volte ho rimpianto la mia scelta per la questione Monchi, ma a volte l’uomo è molto più importante del calciatore - ha raccontato il Ninja -. Non sarei riuscito a vedere tutti i giorni la sua faccia, uno dei due doveva andare via. Se avessi saputo che sei mesi dopo sarebbe andato via, probabilmente non me ne sarei mai andato.

Sarei rimasto a Roma a vita. Per la Roma sarei anche venuto a piedi, ma non mi hanno mai contattato: per il modo in cui giocavano, comunque, avrei potuto dire la mia, perché ho visto che la Roma giocava davvero male".