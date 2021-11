Nainggolan: “Poche gare con il Belgio? Colpa di Martinez, non della mia vita”

L'ex Roma e Inter ribadisce il suo addio alla Nazionale: "Martinez non mi chiamerà, e se lo facesse direi no"

Radja Nainggolan torna a scagliarsi contro Roberto Martinez, ct della Nazionale belga. Il Ninja, ormai da diversi anni lontano dal giro dei Rode Duivels, in un'intervista rilasciata a VRT ha accusato Martinez di avergli pregiudicato una maggior presenza con la sua Nazionale: "Se ho così poche presenze, la colpa è unicamente sua, non certo del mio stile di vita. Nel 2016 ho giocato un buon Europeo con Marc Wilmots ct. Ma sin dalle prime partite dopo l'arrivo di Martinez, sono stato via via messo fuori squadra. È venuto in Italia per dirmi che non poteva darmi in Nazionale il ruolo che avevo alla Roma".