Nainggolan: “Italia capitolo importante della mia vita, ma ora mi sento a casa”

Il centrocampista belga racconta la sua avventura ad Anversa: "Potrei restare qui per sempre, il club mi dà belle sensazioni"

L'ex centrocampista di Inter, Cagliari e Roma Radja Nainggolan parla ai microfoni della Gazete van Antwerpen raccontando la sua nuova vita in quel di Anversa: " L'Italia sarà sempre un capitolo importante della mia vita, ma ora mi sento come se fossi tornato a casa . E magari potrei rimanere qui per sempre. Forse quella sensazione mi darà anche la pace di cui avevo bisogno. Anche il club mi dà una bella sensazione: è professionale, ambizioso, con un presidente che osa investire ma al tempo stesso ama la squadra".

Per il Ninja è stato necessario un periodo di adattamento: "Mi sono dovuto davvero abituare al calcio in Belgio, che è molto meno tecnico e tattico che in Italia. È anche diverso fisicamente: qui le persone vanno costantemente avanti e indietro. E se, come me, vi siete persi la preparazione… Ma ora sto iniziando a rimediare".