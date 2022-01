Nainggolan: “In Belgio tanti talenti, il gioco va più veloce che in Italia”

L'ex interista torna anche sulla querelle con Noa Lang: "Buon calciatore, ma un po' esagerato"

Nei giorni scorsi, Radja Nainggolan è stato protagonista di un'ospitata nel programma dell'emittente belga VTM 'Gouden Schoen', dove ha fatto una breve sintesi di questi primi mesi della sua nuova avventura all'Anversa: "Qui giocare a calcio è più difficile del previsto. Il gioco va più veloce che in Italia. Fisicamente è stato un po' più difficile per me, ma mi sto rimettendo in forma. Devo anche dire: in Belgio giocano molti talenti. Giudico solo da quello che vedo in campo. E devo dire: ho visto Xavier Mercier giocare molto bene contro di noi. Quello è stato il primo ragazzo di cui ho detto: 'Può davvero esplodere'. Ma ci sono tanti bravi giocatori…".