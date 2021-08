Nainggolan, guida veloce e in stato di ebbrezza: patente ritirata per 15 giorni

Il belga è stato fermato dalla polizia intorno alle 4 del mattino

Radja Nainggolan avrebbe festeggiato in maniera eccessiva il suo trasferimento all'Anversa. Come riporta l'emittente belga Sporza, l'ex Inter intorno alle 4 del mattino di oggi è stato fermato dalla polizia per eccesso di velocità e in seguito all'alcol test che è risultato al di sopra del limite consentito ha dovuto consegnare la patente per 15 giorni per guida in stato di ebbrezza. Un peccato ricorrente quello commesso dal Ninja e di certo non il miglior modo per dare inizio alla nuova avventura.