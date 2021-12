Nainggolan: “Guardo ancora le partite dell’Inter, ho tanto amici lì”

Il centrocampista belga racconta: "L'Italia mi manca, ma non mi pento della scelta di venire all'Anversa"

Radja Nainggolan, ex giocatore dell'Inter ora in forza all'Anversa, nell'intervista concessa ai microfoni di HetNieuwsblad ha parlato anche delle sue ex squadre italiane e dei suoi ex compagni di squadra.