Nainggolan-Anversa, affare fatto con l’aiuto dell’agente di… Roberto Martinez

Il Ninja percepirà l'ingaggio più alto della storia del campionato belga. C'era anche una proposta da parte di un club degli Emirati Arabi

Proprio De Preter, che non è l'agente ufficiale ma conosce Nainggolan da quasi dieci anni, si è mosso immediatamente, secondo il quotidiano, per cercare una soluzione per il giocatore visti anche i problemi finanziari dell'Inter: aveva un'offerta enorme da un club degli Emirati Arabi Uniti, ma l'accordo non è andato a buon fine.