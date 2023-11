Erick Thohir abbraccia Radja Nainggolan. Il Ninja, connazionale dell'ex presidente dell'Inter, sarà al fianco del tycoon indonesiano per promuovere la Coppa del Mondo FIFA Under 17, al via tra quattro giorni proprio in Indonesia.

Ad annunciare la presenza di Nainggolan è lo stesso Thohir, oggi presidente della Federcalcio indonesiana, attraverso un video pubblicato su Instagram: "Nainggolan sta andando in Indonesia! Questo giocatore di sangue indonesiano che ha giocato nell'Inter e nella Roma parteciperà alla Coppa del Mondo FIFA U-17 in Indonesia! Ci vediamo in Indonesia, Radja!", si legge nel post.