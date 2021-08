Murillo separato in casa Samp: usato come riserva a centrocampo nella rifinitura

Il colombiano è destinato a lasciare i blucerchiati in prestito secco: il Celta Vigo che lo aspetta a braccia aperte

Jeison Murillo è sempre più vicino a salutare nuovamente la Sampdoria. Il difensore colombiano non è stato convocato per la sfida contro il Sassuolo e nell'allenamento di rifinitura è stato utilizzato come centrocampista nella formazione delle riserve. Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, il club del presidente Ferrero è pronto a lasciar partire l'ex Inter in prestito secco con il Celta Vigo che lo aspetta a braccia aperte.