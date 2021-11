Crotone, Mulattieri: “Spero che il gol in Nazionale sia servito a sbloccarmi”

L'attaccante interista in prestito al Crotone, in gol due giorni fa con l'U21 racconta le emozioni provate con la maglia azzurra

Conclusi gli impegni con gli Azzurrini, l'attaccante nerazzurro in prestito al Crotone Samuele Mulattieri è stato protagonista di una breve chiacchierata in compagnia del compagno Canestrelli (con cui ha condiviso il tabellino dei marcatori dell'amichevole con la Nazionale U21 contro la Romania), fatta ai canali del club rossoblu: "È stata una bella giornata, sono contento per il goal, abbiamo vinto, abbiamo giocato con dieci giocatori diversi rispetto all’ultima partita, perciò non ci conoscevamo l’uno con l’altro, ma siamo contenti per averla portata a casa. Spero che adesso con questo gol in Nazionale mi sia sbloccato e adesso bisogna continuare a segnare col Crotone" dice sul gol di due giorni fa. "La cosa bella è stata che io ho fatto un gol, lui una tripletta, abbiamo vinto ed è stata una bella esperienza in Nazionale ma adesso dobbiamo tornare concentrati per la trasferta di Perugia e per le altre gare con il Crotone" ha concluso.