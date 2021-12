Mrkela, ds Stella Rossa: “Vogliamo che Deki resti fino al 2024. E anche oltre”

Il dirigente del club di Belgrado: "Le offerte dall'Italia? Sempre bello vedere i nostri risultati valorizzati altrove"

Mitar Mrkela, direttore sportivo della Stella Rossa Belgrado, parlando ai microfoni del quotidiano serbo Politika ha fatto chiarezza sulle intenzioni del club serbo relativamente a Dejan Stankovic, accostato negli ultimi giorni alla Sampdoria prima della nota vicenda Massimo Ferrero: "Il nostro impegno è sempre stato tenere Stankovic con noi, per lavorare in pace, creare giocatori e ottenere buoni risultati. Per avere lo stesso successo sulla scena nazionale e per alzare costantemente il livello nel palcoscenico internazionale di anno in anno, come facciamo noi. Le offerte dall'Italia? Noi che lavoriamo oggi nella Stella Rossa, siamo felici quando il nostro lavoro e soprattutto i risultati vengono valorizzati fuori dai confini del nostro Paese. Quando c'è un serio interesse sia per un giocatore che per l'allenatore. La Stella era e rimane il fiore all'occhiello del calcio serbo. Cresciamo tutti insieme di anno in anno e registriamo buoni risultati. Questo è un ottimo indicatore del fatto che stiamo andando bene.