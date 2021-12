Mourinho: “Thiago Motta è uno dei miei, come Chivu e Stankovic”

Mou sui suoi ex giocatori: "A fine settimana sono preoccupato di sapere cosa hanno fatto. Questa volta con Thiago siamo avversari, ma dopo la partita avrò tante carinerie per lui"

Anime nerazzurre che navigano per altri lidi ma non dimenticano il loro glorioso passato. José Mourinho ha parlato di Thiago Motta nella conferenza stampa prepartita della gara tra Roma e Spezia: "La gente pensa che ho conosciuto Thiago nella grande Inter del Triplete, ma io l'ho conosciuto da ragazzino nel Barca. Quando mi mandavano ad allenare i Primavera l'ho visto e ho tanti bei ricordi di lui. E' uno dei miei. Se vedo ai miei ex calciatori che hanno scelto di allenare ci sono lui, Stankovic e Chivu. A fine settimana sono preoccupato di sapere cosa hanno fatto. Questa volta con Thiago siamo avversari, ma dopo la partita avrò tante carinerie per lui".