Attraverso i propri social, José Mourinho ha salutato la Roma dopo l’esonero arrivato come un fulmine a ciel sereno stamattina: “Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amoR, fratelli, storia, cuore, eternità”, le sue parole accompagnate dalla canzone de Il Gladiatore’, ‘Now we are Free’, cantata da Andrea Bocelli. Un saluto ai tifosi, con cui è rimasto un grande legame nonostante gli ultimi mesi turbolenti.