Le voci su José Mourinho al Paris Saint-Germain non speventano Tiago Pinto. Raggiunto da Sky Sport prima della semifinale d'andata di Europa League, il general manager della Roma ha preferito scherzare sull'ennesima voce di mercato: "Mi tranquillizza questa domanda, me l’hanno fatta prima di ogni partita europea in questa stagione. Speriamo che me la facciate anche a Budapest (ride, ndr). Lui ha risposto e io sto tranquillo".