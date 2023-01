"Voglio ringraziare il presidente della federazione portoghese, quello che mi ha detto mi ha fatto piacere e mi ha reso orgoglioso. Mi ha detto che ero non la sua prima scelta per la panchina, ma la sua unica scelta e che avrebbe fatto di tutto per portarmi a casa e per me è stato un onore. Ma non sono andato. Sono qui, e questo interessa". Lo ha detto in conferenza stampa José Mourinho dopo la vittoria in Coppa Italia sul Genoa, commentando le indiscrezioni delle ultime settimane che lo vedevano sulla panchina del Portogallo, poi andata allo spagnolo Roberto Martinez.