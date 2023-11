"Se rimango alla Roma? Non lo so...". È un José Mourinho dubbioso quello chiamato a rispondere alla domanda sul futuro dai colleghi della Rai. Il contratto dello Special One, tornato in Italia dopo l'esperienza all'Inter, andrà in scadenza a termine della stagione. E al momento non ci sono segnali di rinnovo: "Con Dan Friedkin ho parlato al telefono alla fine della partita con la Lazio. Con Ryan ho parlato la settimana scorsa. Parliamo di oggi, del lavoro di oggi, non di rinnovo", le parole del portoghese.