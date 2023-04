Brutto episodio oggi all'Olimpico durante Roma-Sampdoria. Dagli spalti dell'Olimpico sono piovuti cori a sfondo razziale nei confronti del tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic, beccato per il suo passato alla Lazio con il coro 'Sei uno zingaro'. Deki, però, ha visto spendersi in sua difesa José Mourinho in carne e ossa: è stato infatti il suo ex allenatore all'Inter a fermare lo squallido episodio.

Sul quale Stankovic si è soffermato nel dopopartita ai microfoni di DAZN: "Vi interessa solo di questo? Sono fiero di essere uno zingaro e lo sa anche José, non mi offendono se mi chiamano così. Lo ringrazio, non me ne sono reso conto in campo ma sa che non subisce e che sono orgoglioso".