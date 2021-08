Mourinho da record: è il tecnico più veloce a raggiungere le 50 vittorie in A

Lo Special One ha tagliato il traguardo dopo il 3-1 della Roma alla Fiorentina, alla 77esima partita di campionato

In virtù dell'esordio positivo alla guida della Roma, capace di superare la Fiorentina 3-1, José Mourinho è diventato l’allenatore che ha tagliato più velocemente il traguardo delle 50 vittorie in Serie A nell'era dei tre punti (in 77 gare). Un'impresa riuscita allo Special One anche in Premier League (50 successi in 63 gare) e in Liga (50 in 62). Lo evidenzia Opta, in un post che poi il portoghese ha rilanciato sui suoi profili social scherzandoci su: "Per favore, non mostrate i miei record negativi, solo quelli buoni".