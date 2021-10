Mourinho da record: 42 gare casalinghe di fila senza perdere in A

Risultato rilevante per l'ex allenatore nerazzurro

Fa segnare un record tutto sommato considerevole l'allenatore della Roma José Mourinho, imbattuto per 42 gare casalinghe di fila in Serie A. Come evidenziano i colleghi di "OptaPaolo", specializzati in statistica sportiva, si tratta del primato assoluto nell'era dei tre punti, vale a dire dalla stagione 1994/1995.