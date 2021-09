Mourinho: “Conosco la Roma, era la mia vera rivale quando ero all’Inter”

Il portoghese: "Sono passato attraverso tante esperienze da quando ho lasciato l'Italia, sono pronto per questa avventura"

Il neo allenatore della Roma José Mourinho è protagonista di un'intervista per il canale ufficiale Youtube della Serie A del nuovo progetto del club giallorosso: "Se pensate che si tratti di arrivare domani e vincere dopodomani, non è così che funziona. Vogliamo fare qualcosa di molto importante per il club in modo molto sostenibile e che la Roma abbia successo anche nel futuro".