Francesco Moriero è attualmente è il commissariato tecnico della nazionale maldiviana, ma un passato da calciatore tra Inter, Napoli, Roma, Cagliari e Lecce. Proprio coi nerazzurri ha vinto una Coppa Uefa con Ronaldo. Intervistato l'AGI, Moriero si è soffermato sulla stagione appena iniziata: "Sarà un campionato molto equilibrato rispetto a quello dell'anno scorso". Da ex nerazzurro un passaggio sulla vicenda Lukaku che ha interessato tutto il mercato dell’Inter: "Romelu Lukaku ha avuto un comportamento non corretto verso l'Inter ma resta un grande colpo di mercato per la Roma. Poi c’è anche da dire anche che ognuno è sempre libero di prendere le sue decisioni, e lui così ha fatto". Moriero ha apprezzato anche l'acquisto del francese Benjamin Pavard da parte dell'Inter: "Per me è un ottimo acquisto, credo che l’Inter si sia rinforzata ulteriormente in difesa, ottima scelta".

Daniele Luongo