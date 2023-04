La testa di Francesco Moriero è già proiettata all'Euroderby di Champions League tra Inter e Milan, in arrivo a maggio. L'ex nerazzurro prova ad ammazzare l'attesa con un post su Instagram che rievoca anche vecchie stracittadine: "-15 giorni ad uno dei derby più importanti di tutta la storia di Milano. Darei tutto me stesso per scendere in campo con voi". Pronta la risposta di Ciccio Colonnese: "A chi lo dici sciuscià?" recita il commento, condito da risate.