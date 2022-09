Dopo il pari di ieri rimediato con il Lecce, ics che ha regalato al Monza il primo punto stagionale, l'allenatore dei brianzoli Giovanni Stroppa, intervenuto a DAZN per commentare quanto fatto dalla sua squadra, ha anche elogiato l'ex Inter Michele Di Gregorio, oggi estremo difensore indiscusso dei neo-promossi: "Peccato il gol preso ad inizio secondo tempo, ma il Lecce ha spinto tanto. Potevamo approfittare dei malumori del pubblico di casa dopo il nostro vantaggio, non siamo stati all'altezza sul piano della costruzione e del palleggio. Di Gregorio ha fatto due partite strepitose. Petagna? Aveva un affaticamento: scelta dovuta. Nel primo tempo abbiamo iniziato a far correre a vuoto l'avversario, nella ripresa occorreva essere più bravi. Il gol ha dato una spinta in più al Lecce. Dovevamo gestire meglio alcune contingenze. Fiducia della società? La sento, a maggior ragione adesso. Finalmente il primo punto".