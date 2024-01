Ieri, finalmente, è arrivato il giorno del tanto atteso esordio in Serie A per Davide Bettella, che ha disputato una manciata di minuti nel finale di partita in cui il Monza ha dovuto conservare il minimo vantaggio sul Sassuolo. "28/01/2024, una giornata speciale e indimenticabile condita da una grande vittoria di squadra!", ha scritto l'ex promessa dell'Inter Primavera.