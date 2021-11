Montanari: “Orrico non ha mai accettato compromessi, all’Inter si mise contro tre senatori”

L'ex difensore nerazzurro: "All'Inter firmari io prima di lui quindi potrei quasi dire che l'ho portato io e non viceversa"

L'ex calciatore di Lucchese e Inter, Marcello Montanari , è intervenuto nel corso di un’intervista fatta in diretta durante la trasmissione “Corner Corto”, raccontando i suoi aneddoti di carriera e in particolare soffermandosi su mister Orrico come riporta Gazzettalucchese.it.

“Semplice da spiegare, perché Corrado Orrico era ed è un allenatore che non accettava e non accetterà mai compromessi. Invece, quando ti trovi in una società come l’Inter e con dei campioni del mondo di fronte, forse bisogna essere un po’ più malleabili. Ricordo che ci fu un litigio con Klismann nello spogliatoio e siccome c’erano anche Matthaeus e Breheme, non se ne mise contro uno ma addirittura tre. Quindi fu tutto più difficile”.