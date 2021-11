Miranda, 300 partite col San Paolo: “Un onore”

Il messaggio del difensore sui social

"Un onore completare 300 partite per questo enorme club che è una parte così importante della mia vita. La storia e la battaglia continuano". Così Joao Miranda ha festeggiato su Instagram il traguardo raggiunto con la maglia del San Paolo, società con cui ha giocato per cinque anni prima di sbarcare in Europa e dove è tornato dopo l'esperienza all'Inter e quella al Jiangsu Suning.