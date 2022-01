Mirabelli si presenta: “Il Padova non ha categoria. È come essere in Serie A”

L'ex dirigente dell'Inter si presenta alla nuova piazza

Dopo l'ufficialità di qualche giorno fa, Massimiliano Mirabelli si presenta ai suoi nuovi tifosi come direttore sportivo del Padova. Club, che secondo l'ex dirigente nerazzurro "non ha categoria, è come essere arrivato in Serie A", come ha spiegato nel corso della conferenza di presentazione. "Per blasone, per la bellissima città che rappresenta, non ho avuto problemi ad accettare questa proposta. Io sono partito dal basso e ho cercato sempre di guadagnarmi categorie, qui c’è un progetto serio e grande entusiasmo. Nelle mie esperienze, nella mia indole, ci ho sempre messo la faccia: mi assumo le responsabilità fin da ora. Non sono stato un ex calciatore, i grandi club me li son dovuti guadagnare, so cos’è la gavetta".