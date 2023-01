Scontro tra Ibahima Mbaye e il Cluj. A riassumere la situazione è l'agente dell'ex interista, Beppe Accardi, a Tuttomercatoweb. Il calciatore è statoa acquistato dal club rumeno, ma poi non è stato inserito in lista e ora non può tornare in Romania. "Non gli hanno fatto il permesso di lavoro - racconta Accardi - Non è mai stato preso in considerazione dall’allenatore. Non può rientrare in Romania, ci sono alcuni intoppi burocratici.