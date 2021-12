Mazzarri lancia Dalbert: “Può giocare sia da mezzala che da esterno alto”

Il tecnico del Cagliari sul brasiliano: "Parliamo di un giocatore importante, al quale non a caso ho dato spazio"

Walter Mazzarri crede in Dalbert Henrique. Durante la conferenza stampa pre-Torino, il tecnico del Cagliari ha parlato così dell'esterno in prestito dall'Inter e dei diversi ruoli ricoperti in stagione: "Parliamo di un giocatore importante, al quale non a caso ho dato spazio, avendo lui qualità e capacità di giocare sia da mezzala che da esterno alto. Se è al top può darci tanto".