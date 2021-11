Matthaeus: “Pallone d’Oro? Meritava Lewandowski”

Il parere dell'ex Inter, Pallone d'oro nel 1990

Lothar Matthaeus, Pallone d’Oro nel 1990 ed ex INter, ha espresso il suo pensiero in merito alla vittoria di Messi ai microfoni di Sky Deutschland: “Con tutto il rispetto per Messi e tutti gli altri giocatori ma avrebbe meritato di vincerlo Robert Lewandowski. Onestamente non ci sto capendo nulla in merito ai criteri di assegnazione”. L’attaccante polacco ha infatti messo a segno oltre 60 gol nell’anno solare, vincendo la Scarpa d’Oro per i 41 gol in Bundesliga, eguagliando il record di Gerd Muller. Inoltre, nel 2020, anno in cui FF non ha assegnato il premio, il polacco ha trionfato anche in Champions League.