Il commento dell'ex numero 23

C'è anche Marco Materazzi nella lista dei 47 difensori candidati ad entrare a far parte della Hall of Fame nerazzurra, ben sei della leggendaria armata del Triplete: oltre a Matrix in lizza anche Cordoba, Materazzi, Samuel, Chivu, Maicon e Lucio. "Un onore per me rientrare tra le nomination della Hall of Fame dell'Inter" scrive lo storico 23 nerazzurro sui social.