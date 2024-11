Il derby di Roma regala emozioni più intense rispetto a quello di Milano, anche a livello femminile. Ne è convinta Marta Pandini, centrocampista della Roma femminile che prima dell'inizio della stracittadina contro la Lazio vinto dalle giallorosse per 2-1ha parlato così ai microfoni di RAI Sport: “Il derby so bene che è una battaglia. Io arrivo dal derby milanese che ha anche il suo valore, ma qua si vivono emozioni più forti e intense e so bene che non è solo una partita”.