Marangon racconta: “L’addio al calcio? Dopo un aut aut all’Inter”

L'ex difensore: "Volevo essere liberato dai nerazzurri per andare al Tottenham. Non mi fu concesso e sparii nel nulla"

Intervistato dal Corriere del Veneto, Luciano Marangon, ex difensore di Verona, Roma e Inter, ha raccontato un aneddoto legato alla decisione di abbandonare il calcio a soli 31 anni: "Ero all’Inter, venivo da un grave infortunio alle ginocchia e volevo cambiare aria. Avevo la possibilità di andare al Tottenham, ma ero ancora legato all’Inter per due anni, con un alto parametro. Chiesi alla società di liberarmi, di abbassare le pretese: dopo un mese di trattativa, dissi che se non mi avessero liberato, avrei smesso di giocare. Loro non mi credettero e io feci le valigie e me ne andai a New York. Sparito nel nulla".