Intervenuto a margine del rinnovo della sponsorizzazione della TIM alla FIGC, il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini è stato stuzzicato su Mario Balotelli: "Penso proprio che sia un capitolo chiuso" ha detto senza troppi giri di parole e senza ricalcare la polemica aizzata dallo stesso ex centravanti dell'Inter che qualche giorno fa aveva lanciato una frecciatina proprio al ct azzurro che aveva scritto sui social che gli "attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma... fidatevi".