Mancini: “Inter più avanti rispetto al Milan. Gran lavoro di Inzaghi”

Tra Inter di oggi e di ieri. Il commento e i ricordi dell'ex nerazzurro

Presente, passato e qualche auspicio per il futuro. Amantino Mancini si apre a 360gradi ai microfoni di FootballNews24, dove tra le tante cose ha ampiamente risposto a temi legati all'Inter, sua ex squadra con la quale qualcosa non ha funzionato. Cosa? - gli viene chiesto -: "L’impatto in nerazzurro è stato difficile, perché l’Inter aveva una squadra con molti campioni. É difficile dare una risposta al perché non sia riuscito a rendere come ai tempi della Roma. Io fisicamente stavo bene e anche mentalmente l’approccio è stato quello giusto".