Christian Eriksen è tornato oggi ad allenarsi con il Manchester United. Il centrocampista danese, fermo ai box da febbraio a causa di un infortunio alla caviglia, ha svolto parte del lavoro con il resto del gruppo nella seduta odierna al centro sportivo di Carrington.

