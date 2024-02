Vincenzo Pisacane, agente di Rey Manaj, ha parlato a Tuttomercatoweb.com del mancato ritorno in Italia dell'attaccante passato per le giovanili dell'Inter. "Era praticamente fatta con la Salernitana. Poi il Sivasspor ha quintuplicato la richiesta iniziale e non c’è stato nulla da fare”, le parole del procuratore.