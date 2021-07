Manaj di nuovo in Serie A? Sull’attaccante c’è anche il Sassuolo

L'attaccante albanese sta convincendo al Barcellona B ed è per questo finito nel mirino di diversi club

Il futuro di Rey Manaj potrebbe essere ancora in Serie A. Meteora all’Inter ma protagonista di un’ottima pre-season con il Barcellona, l’attaccante albanese ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club: come riportato dal Mundo Deportivo, Cadice, Famalicao e anche il Sassuolo hanno chiesto informazioni ai blaugrana per il calciatore.