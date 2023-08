Non si è ancora sbloccata la situazione legata agli ultimi esuberi che il Chelsea, con Romelu Lukaku in testa, spera di piazzare negli ultimi giorni di mercato. Lo ha spiegato Mauricio Pochettino, manager dei Blues, nella conferenza stampa di presentazione del derby londinese con il West Ham: "Non è cambiato nulla, al momento. Magari le cose possono cambiare in una o due ore, in un giorno o due, ma al momento non c'è nulla da dire", le parole dell'argentino.