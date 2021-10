Lukaku stop, Tuchel: “Problema alla caviglia, non mi pento di averlo schierato”

Il manager del Chelsea: "Serviranno esami per capire l'entità dell'infortunio, salterà qualche partita"

E' durata solo 23' Chelsea-Malmoe per Romelu Lukaku, costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio causato da uno scontro di gioco in area. "Forse ne so più di voi, ma avete visto che Romelu ha avuto una distorsione alla caviglia per via di un fallo - ha spiegato Thomas Tuchel, manager dei Blues, a fine partita -. Ci vorranno ulteriori esami per essere più precisi circa l'entità del problema, ma salterà qualche partita".