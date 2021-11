Lukaku, giallo Twitter: account sparito. Ma su IG si complimenta con Perisic

Il profilo dell'ex attaccante nerazzurro "non esiste" da oggi pomeriggio. Intanto si avvicina il ritorno in campo

Romelu Lukaku non vede il campo dallo scorso 16 ottobre, giorno dell'infortunio patito nel match contro il Brentford. Martedì scorso si è rivisto in panchina contro la Juventus, ma Tuchel non l'ha mandato in campo, evidentemente non considerandolo ancora in condizioni adeguate. Nel frattempo, mentre si avvicina il rientro, il belga è sparito da Twitter: da oggi, il suo profilo non è "raggiungibile". Non sono chiare le motivazioni per la disattivazione (momentanea?) dell'account, si parla di numerosi insulti piovutigli addosso dai tifosi inglesi. Nelle prossime ore sicuramente il giallo sarà chiarito.