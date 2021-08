Lukaku: “Avrei lasciato l’Inter solo per il Chelsea, questo lo sapevano tutti”

Il belga al sito ufficiale dei Blues: "Qui posso avere l'opportunità di rilanciarmi e speriamo anche di vincere qualcosa"

Arrivano nuove dichiarazioni da parte di Romelu Lukaku, che questa volta parla dallo spogliatoio di Stamford Bridge per il sito ufficiale del Chelsea spiegando quali sono state le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare l'Inter per inseguire una nuova avventura in Premier League: "All'Inter per me stava andando tutto bene, ma l'unico club per il quale avrei deciso di andare via da Milano era il Chelsea. Questo è quello che ho detto al mio agente ed è quello che tutti sapevano. Qui posso avere l'opportunità di rilanciarmi e speriamo anche di vincere qualcosa, ma per questo dobbiamo lavorare. Questa era la cosa più giusta che potessi fare: il club continua a vincere e migliorare. All'Inter stavo benissimo, ma questa era l'opportunità di una vita".