Inizio con un cambiamento nello staff alla guida della prima squadra femminile, militante in Lega Nazionale B, il 2023 dell’Associazione FC Lugano. Il ruolo di allenatore, comunica la scoietà elvetica, sarà ricoperto, infatti, da Matteo Bertuol, classe 1977, che lascia la guida della U17 del Team Ticino Femminile, nella quale è attivo da cinque stagioni, l’ultima delle quali terminata con uno storico secondo posto nel campionato nazionale di categoria. In passato Bertuol ha lavorato anche per il settore giovanile dell’FC Lugano e, come professionista, in diversi settori giovanili di club italiani, tra i quali quelli di Inter e Torino.