Livaja ritrova la Croazia: “Felice di essere di nuovo in Nazionale”

L'ex attaccante dell'Inter ha parlato in conferenza stampa dal ritiro croato

"Sono felice di essere di nuovo in Nazionale. E non mi importano i minuti, deciderà l'allenatore". È il pensiero espresso in conferenza stampa da Marko Livaja, ex attaccante dell'Inter ora all'Hajduk Spalato e fresco di ritorno tra i convocati della Croazia: "La mia posizione? Non gioco prima punta da sei, sette anni. L'allenatore ha la sua visione, sa come gioco al club, ma è certo che posso fare meglio".