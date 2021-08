L’ex Primavera Dell’Agnello si accasa al Grosseto

Cresciuto calcisticamente prima nel Livorno e poi protagonista nelle giovanili dell’Inter, ha vestito tra le altre anche le maglie di Sudtirol, Savona, Cuneo, Arezzo e Como

26 reti in 45 partite in Primavera, punta centrale vecchio stampo, l'Inter lo preferì a Immobile quando lo portò in nerazzurro. Simone Dell'Agnello fu premiato come miglior giocatore al Torneo di Viareggio del 2011 con 7 reti in 7 gare, con la ciliegina sulla torta della doppietta in finale alla Fiorentina. Negli ultimi anni tanta Serie C: la sua prossima destinazione sarà ancora in terza serie, visto che, come riferiscono i colleghi de La Nazione, l'ariete livornese è prossimo a firmare con il club toscano che militerà nel Girone B di Lega Pro.