L’ex portiere delle giovanili nerazzurre Melgrati firma con l’Imolese

Nuova avventura in terza serie per il portiere con un piccolo trascorso nelle giovanili nerazzurre

Una stagione nell'U18 dell'Inter tra il 2011 e il 2012, poi il trasferimento a titolo definitivo al Cesena: la parentesi nerazzurra del portiere Riccardo Melgrati è stata molto breve. Poi, tanta Serie C, categoria in cui continuerà la propria carriera, visto l'approdo ufficializzato ieri all'Imolese Calcio 1919, club del girone B di Serie C.