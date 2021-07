L’ex portiere della Primavera di Stramaccioni Sala firma per il Catania

Era la riserva di Di Gennaro nella fantastica formazione Primavera di Stramaccioni, poi qualche presenza in cadetteria e tanta terza serie: Sala prosegue la carriera in Serie C, firmando un accordo annuale con il Catania

Redazione FcInterNews

La magica Primavera di Stramaccioni conserva sempre piacevoli ricordi ai tifosi nerazzurri. Era la riserva di Di Gennaro, ma scese in campo nella semifinale vinta ai rigori contro il Milan e nella finale combattuta ma portata a casa contro la Lazio il portiere Andrea Sala, che ha sempre giocato, escluse 60 apparizioni in cadetteria, in terza serie. È notizia di oggi la firma di un contratto annuale con opzione per il secondo con il Catania.

Niccolò Anfosso