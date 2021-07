L’ex Murillo: “Non sono di passaggio alla Sampdoria, mi farò trovare pronto”

Non vuole fare la comparsa il difensore centrale colombiano, determinato a convincere D'Aversa per ritagliarsi uno spazio importante in maglia blucerchiata

Dopo il prestito al Celta Vigo, vuole tornare protagonista in Serie A l'ex centrale dell'Inter Jeison Murillo. Il difensore colombiano classe '92, in forze alla Sampdoria, non lascia niente d'intentato per giocarsi le proprie carte nello scacchiere di D'Aversa in vista della prossima stagione: "Sono un professionista serio - spiega in un'intervista al Secolo XIX - ho ancora due anni di contratto e voglio farmi trovare pronto, non sono di passaggio, darò il massimo e poi vedremo cosa succederà". Riflessione finale sulla metodologia di gioco del nuovo allenatore: "L'approccio è stato positivo, gli piace prendersi qualche rischio, accettando magari situazioni di uno contro uno. E questo è un aspetto di gioco che esalta le mie caratteristiche".