L’ex centrocampista della Primavera Rada continuerà la carriera in Calabria

Il giovane mediano scuola Inter è pronto ad iniziare una nuova avventura

Si profila una continuazione di carriera in terra calabrese per l'ex centrocampista della Primavera dell'Inter Armand Rada. Il contratto col Renate scade nel 2022, ma Cosenza e Crotone, come riferiscono i colleghi di TuttoC, hanno già avviato in maniera consistente i dialoghi con le pantere per strapparlo ai nerazzurri.