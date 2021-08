L’ex Arnautovic: “Se non vinco non sono contento”

Due gare e altrettante reti per l'ex centravanti nerazzurro, che ha iniziato davvero bene la sua nuova avventura italiana

È arrivata la vittoria in rimonta e il timbro l'ha messo anche il neo arrivato MarkoArnautovic (dopo il gol all'esordio in Coppa contro la Ternana). Il Bologna ha ottenuto i primi tre punti stagionali, se pur le difficoltà strutturali per sbarazzarsi dell'impostazione difensiva del gioco di Castori siano state molte. A fine gara l'ex attaccante dell'Inter ha commentato il match: "Sapevamo che non sarebbe stato facile, loro difendono bene e sono riusciti a passare in vantaggio. Poi ci siamo rialzati soprattutto grazie a De Silvestri. Il suo secondo gol è la cosa più bella di questa giornata. Anch’io sono stato contento di segnare ma non fino in fondo perché era solo il gol del pareggio. E se non vinco non sono contento. Per il resto abbiamo dominato la partita e meritato la vittoria. Noi giochiamo per i tifosi, vengono per sostenerci, pagano per entrare e incitano tutta la gara. C’era un ragazzo con un cartellone molto carino e mi è sembrato giusto e normale portargli la mia maglia a fine partita".